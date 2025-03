Difesa UE, Von der leyen: "Pace non è scontata. Momento di assicurarla con la forza"

(Teleborsa) -. L'intervento dialla planaria dell'Europarlamento ha riflessioni e contestazioni da parte di varie parti politiche, sia in merito all'opportunità di, sia rispetto alla concezione stessa di difesa e sicurezza. "nella nostra Unione. Siamo di fronte ad una crisi della sicurezza europea", ha affermato la Presidente della Commissione europea, aggiungendo "questo. È il momento di una difesa comune"."Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha sottolineato von der Leyen al dibattito su RearmUE, proseguendo "alho visto un livello diche non solo non ha precedenti, era del tutto impensabile solo poche settimane fa. C'è una nuova consapevolezza che dobbiamo pensare in modo diverso e agire di conseguenza".Ricordando che il lungo periodo di pace ha spinto l'UE ad "abbassare la guardia" ed ridurre la spesa per la difesa da una media di oltre il 3% a meno della metà, Von der Leyen ha anticipato "vogliamo, per rafforzare e accelerare la nostra produzione di difesa".La Presidente ha poi illustrato il, presentato la sorsa settimana, di cui ha riassunto anche i punti salienti: la, che consentirà agli Stati membri di mobilitare circa 650 miliardi di euro ed aumentare le spese per la difesa in misura pari all'1,5% del PIL, ed unsimile al SAFE, per l'erogazione di altri 150 miliardi sotto forma di prestiti". "Questi prestiti - ha aggiunto - dovrebbero finanziare gli acquisti presso i produttori europei, per contribuire al rilancio della nostra industria della difesa".Von der Leyen ha affermato cheche si può offrire agli Stati membrie consente di usare i fondi non impegnati verso progetti legati alla difesa, ma la decisione finale spetterà al Parlamento e al Consiglio."Permettetemi di aggiungere che he tutto ciò avrà- ha concluso von der Leyen - Sono fiduciosa che, se, possiamo ripristinare la deterrenza contro coloro che cercano di danneggiarci. È tempo di costruire un'Unione Europea di Difesa che garantisca la pace nel nostro continente attraverso l'unità e la forza".Le affermazioni della Presidente hanno trovato pareri contrastanti al Parlamento Europeo. "Abbiamo bisogno di progetti comuni a livello Ue come difesa missilistica, anti droni o un sistema satellitare, non possiamo dipendere dagli Usa", ha riconosciuto il, aggiungendo " il compito della nostra generazione èe il Ppe è pronto a fare la sua parte". Weber ha però obiettato che "èdel processo e che "il. Bypassare il Parlamento con l'articolo 122 è un errore".Per il, occorrere, ad esempio in salute ed alloggi. "La pace senza la difesa è un'illusione", ha affermato Costa, ma la difesa "va oltre il riarmo" e comprende gli investimenti "nell'autonomia strategica, la riduzione delle dipendenze energetiche e la protezione delle frontiere".