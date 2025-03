Ue, i 100 giorni di von der Leyen: ReArm "passaggio storico"

(Teleborsa) - La presidente della Commissione Europeaha approfittato del simbolico traguardo deiper fare il punto sul lavoro svolto e guardare al futuro anticipando qualche nuova misura in arrivo. Nel corso di una conferenza stampa di circa un'ora, ampio spazio è stato dedicato al piano di difesa europeo:è definito un passaggio "storico" e "non si esclude nulla", nemmeno il ricorso "ai sussidi" oltre che ai prestiti, anche se è ancora troppo presto per parlare divisto che la Commissione è impegnata a tradurre in atti legislativi quanto proposto nel piano, già approvato dai leader.Intanto, oggi (lunedì 10 marzo, ndr) a Bruxelles si riunirà l', domani l'. Saranno le occasioni per un un primo giro di tavolo per trattare la riforma del Patto di Stabilità e Crescita, come chiesto da Berlino.Von der Leyen ha parlato deglicome "" ma ha evidenziato come vi siano delle "differenze di vedute", ammettendo che "qualcosa di fondamentale è cambiato, la democrazia e il diritto sono minacciati, tutto è diventato transazionale, la nostra azione richiesta deve essere rapida".Se il dibattito sullesembra ormai avviato, resta invece da aprire invece quello del "" dove la richiesta di Parigi di rafforzare la sovranità dell'Europa si scontra con il tradizionale legame di alcuni Paesi – come Germania, Paesi Bassi e Italia – con gli Stati Uniti.Glinellavanno "all'80% fuori dall'Ue", ha sottolineato von der Leyen, ma il messaggio è quello di far intendere che si tratta di una situazione da correggere, per portare all'interno dei confini europei "posti di lavoro, competenze, ricerca e sviluppo", in un settore peraltro dall'alto valore aggiunto, volano per trasformazioni tecnologiche necessarie, specie nel dual use.