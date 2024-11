Bollette: 4 italiani su 10 non hanno idea di quale sia la propria tariffa

(Teleborsa) - Leggere le bollette energetiche e orientarsi tra le tariffe luce e gas non è sempre semplice, ma anche capire quanto stiamo pagando l’energia di casa può diventare un’impresa ardua, tanto è vero che, secondo, circa. Nello specifico, la percentuale di chi non conosce la propria tariffa è pari al 39% per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, mentre sale addirittura al 43% per quella del gas.Ma non finisce qui; verificando le risposte di coloro che hanno dichiarato di conoscere la propria offerta, emerge un quadro in chiaroscuro. Per l’energia elettrica, appena il 27% dei clienti ha dimostrato di conoscere realmente il prezzo della fornitura, il 23% ha indicato una tariffa superiore rispetto a quella reale, l’11%, invece, era convinto di pagare di meno rispetto a quanto non fosse. Per la fornitura di gas, invece, solo il 26% dei rispendenti ha indicato il prezzo corretto, il 15% lo ha sovrastimato, il 15% lo ha sottostimato."Conoscere il prezzo della propria fornitura luce e gase per capire se sul mercato esistono opportunità di risparmio", spiegai, ma per aiutare i consumatori a perseguire questo obiettivo è, a partire proprio dalle condizioni economiche applicate dal fornitore".Tanti gli italiani insoddisfatti dalla chiarezza delle bollette, - si legge nell'indagine - tanto è vero cheAppena 2 rispondenti su 10 hanno dichiarato di riuscire a interpretare con sicurezza i consumi e le letture del contatore indicati in fattura, ancora meno quelli in grado di capire il riquadro dedicato ai consumi storici (15%) o quello contenente il dettaglio degli importi fatturati (14%). Per non parlare della sezione relativa al dettaglio delle imposte dove solo il 13% dei rispondenti ha detto di riuscire a districarsi tra queste voci., avverte: "Saper leggere e comprendere la bolletta è essenziale, non solo per capire quanto spendiamo ma anche perSpesso riceviamo telefonate con promesse di sconti incredibili o tariffe super vantaggiose. È fondamentale avere una conoscenza di base per valutare queste offerte con attenzione ed evitare brutte sorprese. La scienza comportamentale dimostra che un consumatore disorientato e confuso è più incline a fare scelte casuali, con il rischio di finire per pagare di più".