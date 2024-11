NB Aurora, NAV al 30 settembre sale a 334 milioni di euro

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha registrato unal 30 settembre 2024 pari a(rispetto a 330,4 milioni al 30 giugno 2024), corrispondente a un NAV per azione in circolazione di 13,6056 euro.Lapositiva registrata dal NAV rispetto al 30 giugno 2024 è da imputarsi prevalentemente a un aumento della valorizzazione degli investimenti del portafoglio di Aurora.In, il NAV al 30 settembre 2024 è così composto: circa 191,6 milioni dalle quote degli investimenti nelle società partecipate, circa 1,1 milioni dalle quote di Fondo Italiano di Investmento, circa 141,3 milioni di cassa, altre attività e passività.