Tesmec migliora redditività e debito a fine 2024. In perdita per attività in dismissione

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso ilconconsolidati pari a 239,5 milioni di euro, rispetto ai 251,9 milioni di euro del 2023, con una positiva contribuzione dei settori Energy e Rail, che presentano volumi in crescita rispettivamente del 14,1% e del 7,4% rispetto all'esercizio 2023. L'effetto dell'attività in dismissione di Groupe Marais ha determinato, al 31 dicembre 2024, una riduzione dei ricavi per 13,2 milioni di euro.L'è stato di 41,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 34 milioni di euro al 31 dicembre 2023, con EBITDA margin del 17,2%, rispetto al 13,5% al 31 dicembre 2023, quale risultato delle iniziative di efficientamento gestionale e rilancio strategico. L'è stato di 3,8 milioni di euro, in incremento rispetto alla perdita pari a 4,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Ildell'esercizio, a seguito della contabilizzazione delle perdite delle attività in dismissione per 5,1 milioni di euro, risulta negativo per 4,8 milioni di euro, rispetto alla perdita per 2,7 milioni di euro dell'esercizio 2023."Sonointraprese - ha commentato l'- La joint venture per Groupe Marais in Francia è importante per la crescita e in linea con la strategia di alleggerimento degli asset. Questa operazione rappresenta il primo passo di una politica, che potremmo ulteriormente sviluppare, per liberare il valore inespresso dei nostri asset, migliorare la redditività e ridurre l'indebitamento"."Le sinergie commerciali generate da Groupe Marais stanno già producendo risultati tangibili, con nuove opportunità di business in Canada e Germania - ha aggiunto - Questo accordo strategico, unito al percorso di efficientamento avviato nel 2023 e proseguito nel corso dell'anno, ha portato a un, rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio".L'è pari a 147 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 176 milioni di euro al 30 settembre 2024 e inferiore ai 153,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023; escludendo la componente IFRS16, l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 è pari a 113,2 milioni di euro, parimenti in miglioramento rispetto sia ai 127,7 milioni di euro al 30 settembre 2024, sia ai 114,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Ilè di 350,7 milioni di euro, rispetto ai 402,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023 e ai 363,5 milioni di euro al 30 settembre 2024.