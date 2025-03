Cairo Communication, l'utile sale a 45,2 milioni di euro nel 2024

Cairo Communication

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha chiuso ilconconsolidati lordi pari a 1.158,3 milioni di euro (1.160 milioni nel 2023) e margini in crescita conpari a 186,6 milioni di euro (167,5 milioni nel 2023),pari a 102,6 milioni di euro (86,9 milioni nel 2023) edi pertinenza del Gruppo pari a 45,2 milioni di euro (38,4 milioni nel 2023).Laconsolidata al 31 dicembre 2024 risulta pari a circa 21,5 milioni di euro (un indebitamento netto di 4,8 milioni a fine 2023). La variazione rispetto a fine 2023 è principalmente determinata dall’apporto positivo della gestione tipica, parzialmente compensata dagli esborsi per i dividendi per 36 milioni e per gli investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per complessivi 41,8 milioni.A fine dicembre le testate del Gruppo RCS raggiungono unaattiva di oltre 1,2 milioni di abbonamenti: 685 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 251 mila per Gazzetta, 163 mila per El Mundo e 110 mila per Expansion.ha conseguito elevati livelli di ascolto con il 3,9% sul totale giorno e il 5,5% in prime time, entrambi in crescita del 13% nel confronto con il 2023; nella fascia 20:00/22:30 quarta rete per ascolti nell’anno con uno share del 5,7% e terza rete nei mesi di aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre. La crescita degli ascolti di La7 è proseguita nei mesi di gennaio (+19% sul totale giorno e +11% in prime time) e febbraio 2025 (+16% sul totale giorno e +8% in prime time), confermandosi in entrambi i mesi terza rete nella fascia 20:00/22:30.Il Gruppo ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire nelmargini (EBITDA) fortemente positivi, almeno in linea con quelli realizzati nel 2024 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.