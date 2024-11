Salcef, EBITDA 9 mesi +20,6%. Portafoglio ordini a 2,4 miliardi di euro

Salcef Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nell'industria ferroviaria, ha chiuso idel 2024 conpari a 731,7 milioni di euro, con una crescita del 28,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, prevalentemente organica (26,6%) al netto del contributo della Colmar Technik (12,8 milioni) non incluso nel conto economico del periodo di confronto.L'si attesta a 139,4 milioni di euro, in aumento del 20,6%. L'EBITDA margin si attesta invece al 19,1%, registrando un calo rispetto al valore dei primi nove mesi 2023 (20,4%) e in linea con il dato del primo semestre 2024 e con le aspettative. L'è pari a 56,3 milioni di euro, in aumento dell'8,9%, principalmente per effetto del maggiore EBIT e nonostante maggiori oneri finanziari adjusted e imposte sul reddito adjusted."I risultati al 30 settembredel Gruppo in linea con le aspettative - ha commentato l'- Inoltre, la visibilità sulla restante parte dell'anno ci consente di essere fiduciosi sul raggiungimento dei risultati che ci siamo prefissi. Nell'ambito dell'operazione strategica che ha visto l'ingresso nel capitale del Gruppo di Morgan Stanley Infrastructure Partners, l'8 novembre si è concluso con successo il periodo di adesione all'OPA totalitaria. Si completeranno adesso i passi necessari al delisting della società e all'inizio di una nuova fase della nostra storia, che rimarrà incentrata sui nostri valori fondanti e sulla crescita in tutti i principali mercati di riferimento".Laal 30 settembre 2024 è negativa per 38 milioni di euro, in linea con quanto riportato al 30 giugno e in decremento di 30,8 milioni rispetto agli 7,2 milioni negativi di fine 2023, principalmente per effetto del pagamento del dividendo per 33,5 milioni avvenuto nel mese di maggio.Ila 2,4 miliardi di euro è in linea con quanto riportato nel primo semestre 2024.