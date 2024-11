Tamburi, utile 9 mesi scende a 44 milioni di euro. Vede ritorno IPO in 2025

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso idel 2024 con undi 44 milioni di euro, rispetto ai 73,6 milioni al 30 settembre 2023, che comprendevano oltre 45 milioni di plusvalenze, a fronte dei circa 20 milioni del 2024. Ilal 30 settembre 2024 è di circa 1,38 miliardi, rispetto agli 1,44 miliardi al 31 dicembre 2023.Larappresenta un provento di 40,4 milioni, grazie in particolare ai risultati positivi delle partecipate, IPGH, controllante del gruppo, ITH, controllante del gruppo, Beta Utensili, Sant'Agata, controllante del gruppo Chiorino, Roche Bobois,e Limonta. Tra queste sono da rimarcare le ottime performance di OVS e di Alpitour.I proventi finanziari comprendono, oltre alle plusvalenze ed in particolare quella relativa al completamento della cessione di azionidi circa 21,6 milioni, ancheper 8,9 milioni e interessi attivi per 1,5 milioni. Glisi riferiscono principalmente agli interessi maturati sui prestiti obbligazionari per circa 8,5 milioni e ad altri interessi su finanziamenti per 2,3 milioni. In realtà nel periodo TIP ha incassato circa 33,9 milioni di dividendi ma la parte eccedente i citati 8,9 milioni è stata contabilizzata come riduzione degli investimenti.Ladel Gruppo TIP al 30 settembre 2024, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve, era negativa per circa 415 milioni, sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre 2023.Nel corso dei primi nove mesi del 2024 è proseguita l'attività di valutazione di, ma resta la convinzione che, sia come numero di operazioni che come livelli di prezzo. Pertanto, salvo situazioni particolari, non si ritiene ci si debba affrettare ad effettuare ulteriori acquisizioni, sia direttamente che tramite le società partecipate. Si sarà semmai pronti, in caso di necessità, a supportare anche finanziariamente società partecipate che proponessero operazioni di rilevanza strategica.Nel mese disono stati, partecipata indirettamente tramite ITH e sono proseguiti gli acquisti di azioni Roche Bobois tramite la controllata TXR. Sono inoltre proseguiti gli acquisti di azioni proprie e la consueta gestione attiva della liquidità.

Con riguarda all'outlook, TIP ribadisce che ha "la sensazione - oltrechè l'auspicio - che il 2025 possa essere l'inizio di un ciclo di nuove quotazioni in borsa, di un "going public" da troppo tempo non più tanto di moda, ma che pensiamo possa tornare ad essere uno dei modi preferiti di valorizzazione delle aziende. Se verranno confermate le menzionate tendenze dei prezzi delle aziende e dei tassi di interesse effettivi, anche i delisting dovrebbero diminuire".