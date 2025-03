Enervit, utile 2024 in leggera crescita a 4,1 milioni. Dividendo di 0,16 euro

Enervit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha chiuso ilconpari a 96,7 milioni di euro, in incremento del 13,3% rispetto agli 85,4 milioni conseguiti nello stesso periodo del 2023.L'è pari a 9,5 milioni di euro, in crescita del 7,2%, mentre l'è pari a 4,1 milioni di euro, riportando una crescita del 3%.Laal 31 dicembre 2024 è positiva per 1 milione di euro, in miglioramento rispetto al 2023 quando era negativa per 0,2 milioni.Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a 0,16 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 21 maggio 2025, con Record date 20 maggio 2025 e data di stacco della cedola il 19 maggio 2025.