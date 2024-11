UE autorizza joint venture tra Marcegaglia e Manni Group

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di unada parte delle società italiane Marcegaglia Steel e Manni Group. L'operazione riguarda principalmente il settore dei pannelli isolanti e delle lastre da costruzione.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato il suoin cui le società sono attive. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della normale procedura di revisione delle concentrazioni.Lo scorso luglio Marcegaglia Steel e Manni Group hanno siglato un accordo per una joint venture nel settore dei pannelli coibentati e dei pannelli per i portoni sezionali. Dalla collaborazione tra questi due gruppi nascerà una realtà industriale che sarà protagonista nel mercato italiano econ un portafoglio clienti esteso a più di 70 paesi nel mondo.