UBS riceve approvazione per vendere quota in Credit Suisse China

UBS

(Teleborsa) - Il colosso bancario svizzero. La China Securities Regulatory Commission (CSRC) ha infatti approvato la vendita di una quota del 36,01% a Beijing State-Owned Assets Management (BSAM). Ciò ridurrà la quota di UBS al 15%.Dopo il completamento della transazione,. CSS è stata fondata nel 2008 e da giugno 2020 Credit Suisse deteneva una quota del 51% nella joint venture. Da giugno 2023, Credit Suisse fa parte di UBS."Questa transazione aiuta adelle nostre piattaforme onshore in Cina e siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con il nostro partner commerciale ventennale, BSAM - ha affermato, Co-Head of Global Wealth Management e Head of Asia Pacific di UBS - L'Asia Pacific è centrale per le nostre ambizioni strategiche e la Cina è un mercato importante qui".e ad ampliare la nostra posizione di leadership nell'Investment Bank, espandendo al contempo le nostre attività di Wealth Management e Asset Management", ha aggiunto.