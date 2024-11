Confindustria conferma mini ripresa di fine anno con alcune ombre

(Teleborsa) - L, sostenuta dal settore dei, mentre l'industria conferma una serie di difficoltà. Lo rivela l'ultimo rapporto congiunturale del, ricordando che il PIL italiano si è fermato nel 3° trimestre e che,, l’economia è stimata in, trainata dal terziario e dal taglio dei tassi, che può iniziare ad agevolare consumi e investimenti.a causa della debolezza dell’Eurozona e dell’incerto scenario globale.. Laa novembre ha deciso ildei tassi USA (di -0,25, a 4,75%), dopo il primo a settembre. Laha giài tassi europei (sempre di -0,25, a 3,25%). Entrambe si riuniscono a metàper l’ultima seduta 2024: i mercati si aspettanodi tagli nelle due aree, oltre che il proseguire dell’allentamento nel 2025 (di un ulteriore punto la BCE).A ottobre è al +2%, sulla soglia BCE; l’energia è ancora in ribasso (-4,6% annuo), gli alimentari in rialzo (+2,9%), tra i prezzi core (+2,7%) quelli dei servizi sono caldi (+3,9%), quelli dei beni industriali freddi (+0,5%)., ma più moderati (+0,1% gli industriali): il risultato è un’inflazione un punto più bassa: +0,9% totale, +1,7% core.. A ottobre-novembre il prezzo delin Europa è arrivato a, un balzo del +57% dai 26 euro di febbraio: ciò agisce al rialzo sui prezzi dell’elettricità pagati da famiglie e imprese italiane. Viceversa, il prezzo delè più moderato rispetto ai picchi della prima parte del 2024 (85-90 dollari al barile), continuando ad oscillareda settembre a novembre.. Nel 3° trimestre i servizi sono stati, grazie al(+6,7% annuo la spesa in agosto).. La produzione nel settore edile è scesa in agosto (-1,8%) e dal picco di inizio anno è calata del -4,6%.. I giudizi sulle condizioni per investire sono peggiorati nel 3° trimestre (-7,7 il saldo) e le valutazioni sugli ordini di beni strumentali scese a ottobre (-25), anticipando una dinamica debole di investimenti in impianti-macchinari. Scende il costo del credito per le imprese (-0,69% dai massimi).: nel 3° trimestre ledi -6,6% (e di -0,8% in ottobre),(+0,4%). Inoltre, la fiducia delle famiglie è scesa in ottobre su valori bassi rispetto al 2018-2019, quindi la propensione al risparmio potrebbe restare alta. In positivo agiscono l’inflazione bassa e il costo del credito in calo (-0,28% dal picco).el 3° trimestre l’export italiano si riduce ulteriormente (-0,6% a prezzi costanti), mentre l’import segna una prima debole ripresa (+0,9%) dopo 2 trimestri in contrazione., in quanto il commercio mondiale continua a crescere (+0,7% a luglio-agosto sul 2° trimestre).. Laindustriale è: nel 3° trimestre in Germania si è avuta una netta contrazione (-1,9%), più che in Italia, ed è arretrata anche la Spagna (-0,4%); in controtendenza la Francia (+0,5%). L’andamento deldenota comunque unanel 3° (+0,4%), trainata dai servizi: Francia in salute (+0,4%), Spagna (+0,8%) che continua a essere l’economia più vivace, modesto il contributo della Germania (+0,2%) dopo un 2° in calo.. Ilamericano è cresciuto dinel 3° trimestre, grazie al contributo dei consumi privati (+0,6%) e della spesa pubblica (+0,2%), che hanno compensato la debolezza degli investimenti (+0,1%) e il calo delle esportazioni nette (-0,1%). Laindustriale, invece, ha chiusoil trimestre (-0,3%); a ottobre, il PMI e l’indice di Chicago (47,4 da 35,4) si confermano su valori recessivi. Dall’esito delle elezioni USA il dollaro si è apprezzato (1,05, da 1,09).. Ancora in fase espansiva la manifattura cinese, seppure a ritmi contenuti.: a ottobre l’export segna un +12,7% mensile, la crescita più alta in due anni; l’elezione di Trump potrebbe indurre una forte espansione nei prossimi mesi, per anticipare l’eventuale introduzione di barriere tariffarie dal 2025. Resta invecee prevale delusione per il: il Governo ha annunciato 1.400 miliardi di dollari in 5 anni, ma per lo più destinati a risanare il debito delle autorità locali.