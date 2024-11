GPI, assemblea approva dividendo straordinario da 0,35 euro

GPI

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha deliberato la distribuzione di unnonché di parte della riserva da sovrapprezzo azioni, nella misura di complessivi, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni in circolazione alla record date (con esclusione, quindi, delle azioni proprie che risulteranno nel portafoglio della società).Il dividendo (cedola n. 8) sarà posto in pagamento con data di stacco 9 dicembre 2024,10 dicembre 2024 e data di pagamento 11 dicembre 2024, secondo il calendario di Borsa Italiana.