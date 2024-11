Italia, UE lima crescita PIL per 2024 e 2025. Spesa per interessi in aumento

(Teleborsa) -(rispetto allo 0,9% delle previsioni di metà maggio), sostenuto dagli investimenti e dal calo delle importazioni. L'attività economica è destinata a crescere rispettivamente dell'(rispetto all'1,1% delle stime di primavera) e dell'nele nel, con l'aumento dei consumi e l'accelerazione della spesa correlata al PNRR.Scendendo più nei dettagli, viene previsto che nel 2025 l'attuazione delitaliano accelererà, compensando ampiamente la posizione restrittiva della politica fiscale nazionale. Si prevede che la crescita dei??acquisirà slancio, mentre glicomplessivi sono destinati a diminuire, spinti dal calo delle costruzioni per le ristrutturazioni abitative. Nel 2026, la spesa correlata al PNRR e le condizioni di finanziamento più facili stimoleranno gli investimenti, insieme alla continua espansione dei consumi.Si prevede che l'aumenterà dell'1,6% quest'anno, dopo l'1,9% nel 2023, e rallenterà ulteriormente nel 2025-26. Con il continuo miglioramento delle opportunità di lavoro, l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro è destinato a superare il calo previsto della popolazione in età lavorativa nell'orizzonte di previsione. Ilè quindi destinato a scendere al 6,2% nel 2026, dal 7,7% nel 2023. Si stima che lanominali salirà al 4% quest'anno, quando la maggior parte dei rinnovi contrattuali avrà rispecchiato gli aumenti dei prezzi passati, e che in seguito si modererà gradualmente.La Commissione UE prevede che l'scenderà all'1,1% quest'anno, salirà all'1,9% nel 2025 e scenderà di nuovo leggermente nel 2026. La stabilizzazione dei prezzi dell'energia ipotizzata per il 2025-26 motiva proiezioni contenute per le altre componenti dell'IPCA, ad eccezione dei servizi, dove si prevede che i salari esercitino ancora pressioni al rialzo sui prezzi.Nel 2024, si prevede che ilscenderà al 3,8% del PIL, dal 7,2% del 2023. Questo forte calo è dovuto all'eliminazione graduale delle misure volte ad attenuare l'impatto degli elevati prezzi dell'energia (1% del PIL) e dei crediti d'imposta per le ristrutturazioni edilizie (circa il 3,5% del PIL). Mentre si prevede che il saldo primario tornerà positivo (allo 0,1% del PIL), il crescentedovrebbe far aumentare la spesa per interessi di 0,2 pps, al 3,9% del PIL.Nel 2025, si prevede che il deficit diminuirà ulteriormente al 3,4% del PIL, con un surplus primario che raggiungerà lo 0,5% del PIL, grazie a una spesa primaria moderata e a una spesa per interessi sostanzialmente stabile. Nel 2026, si prevede che il deficit diminuirà ulteriormente al 2,9% del PIL, con un surplus primario che raggiungerà l'1,1% del PIL grazie a una crescita moderata della spesa primaria. Allo stesso tempo, si prevede che laDopo essere sceso al 134,8% del PIL nel 2023, vicino al suo livello pre-pandemia, si prevede che ilaumenterà nel 2024-26, raggiungendo il 139,3% alla fine del periodo, nonostante i saldi primari positivi e in aumento. Questo aumento previsto è guidato dagli aggiustamenti stock-flow correlati all'impatto ritardato sull'indebitamento in contanti dei crediti d'imposta per le ristrutturazioni edilizie che incidono sui deficit degli anni precedenti, mentre il differenziale tra tasso di interesse e tasso di crescita diventa meno favorevole.