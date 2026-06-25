Spagna, PIL 1° trimestre confermato a +0,6% t/t e +2,7% a/a

(Teleborsa) - Confermati i dati sulla crescita il PIL spagnolo nel 1° trimestre 2026. Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,6%, rispetto al +0,6% indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Nel 4° trimestre 2025 si era registrata una variazione pari a +0,8%.



Su base annuale, il PIL ha riportato un incremento del 2,7%, uguale rispetto alla prima lettura del 2,8% e al trimestre precedente.

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