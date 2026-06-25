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PIL USA (QoQ) nel primo trimestre
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25 giugno 2026 - 14.45
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PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +2,1%
, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +1,6%).
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