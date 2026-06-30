UK, PIL 1° trimestre si conferma a +0,6% su trimestre, rivisto a +0,9% annuo
(Teleborsa) - Il dato diffuso dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia un aumento del PIL dello 0,6% su trimestre, in linea al preliminare e al consensus, dopo il +0,1% del trimestre precedente (rivisto da +0,2%).
La variazione tendenziale del PIL è stata invece rivista a +0,9%, dal +1,1% delle attese del mercato e della stima preliminare, dopo il +0,9% registrato nei tre mesi precedenti (rivisto da +1%).
(Foto: © plasticperson / 123RF)
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