Eurozona, debito pubblico sale all'88,9% del PIL. Italia seconda dopo la Grecia

I dati Eurostat

(Teleborsa) - Il rapporto debito pubblico lordo/PIL nell'Eurozona si attestava all'88,9% fine del primo trimestre del 2026, in aumento rispetto all'87,7% registrato alla fine del quarto trimestre del 2025. Anche nell'UE il rapporto è aumentato, passando dall'81,8% all'82,9%. Lo comunica Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Rispetto al primo trimestre del 2025, il rapporto debito pubblico/PIL è cresciuto sia nell'area euro (dall'87,2% all'88,9%) che nell'UE (dall'81,4% all'82,9%).



Scendendo nei dettagli, il debito pubblico era composto per l'84,3% da titoli di debito nell'area euro e per l'83,6% nell'UE, per il 13,2% da prestiti nell'area euro e per il 13,9% nell'UE, e per il 2,5% da valuta e depositi sia nell'area euro che nell'UE.



I rapporti debito pubblico/PIL più elevati alla fine del primo trimestre del 2026 sono stati registrati in Grecia (143,5%), Italia (138,9%), Francia (117,6%), Belgio (109,1%) e Spagna (101,6%), mentre i rapporti più bassi sono stati registrati in Estonia (25,2%), Danimarca (26,8%), Bulgaria (28,5%) e Lussemburgo (29,2%).



Rispetto al quarto trimestre del 2025, diciassette Stati membri hanno registrato un aumento del rapporto debito/PIL alla fine del primo trimestre del 2026, otto hanno registrato una diminuzione, mentre il rapporto è rimasto stabile in Lettonia e Repubblica Ceca. Gli incrementi maggiori del rapporto si sono registrati in Ungheria (+3,1 punti percentuali), Lituania (+2,9 punti percentuali), Lussemburgo (+2,8 punti percentuali), Irlanda (+2,2 punti percentuali), Croazia (+2,1 punti percentuali), Austria (+2,0 punti percentuali), Francia e Polonia (+1,9 punti percentuali) e Italia (+1,8 punti percentuali). Le diminuzioni maggiori si sono registrate in Grecia (-2,6 punti percentuali), Bulgaria (-1,3 punti percentuali), Paesi Bassi (-1,0 punti percentuali) e Slovenia (-0,9 punti percentuali).



Rispetto al primo trimestre del 2025, diciannove Stati membri hanno registrato un aumento del rapporto debito/PIL alla fine del primo trimestre del 2026 e otto Stati membri hanno registrato una diminuzione. Gli incrementi maggiori del rapporto si sono registrati in Finlandia (+5,5 punti percentuali), Bulgaria (+4,8 punti percentuali), Polonia (+4,5 punti percentuali), Romania (+4,3 punti percentuali), Francia (+4,0 punti percentuali), Lussemburgo e Belgio (+3,1 punti percentuali). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Grecia (-9,4 pp), Cipro (-7,4 pp), Slovenia (-4,8 pp), Portogallo (-3,9 pp), Danimarca (-2,4 pp) e Spagna (-1,7 pp).



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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