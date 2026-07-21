Eurozona, rapporto deficit/PIL scende al 3,1% nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il rapporto disavanzo pubblico/PIL destagionalizzato si è attestato al 3,1% nell'Eurozona e nell'UE nel primo trimestre del 2026. Lo comunica Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, sottolineando che il rapporto disavanzo/PIL dell'Eurozona è leggermente diminuito rispetto al 3,2% del quarto trimestre del 2025, mentre il rapporto disavanzo/PIL dell'UE è diminuito rispetto al 3,4% del trimestre precedente.



Nel primo trimestre del 2026, le entrate totali delle amministrazioni pubbliche nell'Eurozona sono ammontate al 47,1% del PIL. La diminuzione rispetto al 47,3% del quarto trimestre del 2025 è dovuta principalmente a un lieve aumento delle entrate totali delle amministrazioni pubbliche destagionalizzate in termini assoluti, pari a circa 1 miliardo di euro, compensato tuttavia da un aumento del PIL nominale. La spesa pubblica totale nell'Eurozona si è attestata al 50,2% del PIL, in calo rispetto al trimestre precedente (50,4% del PIL), a causa di una diminuzione della spesa pubblica totale destagionalizzata di circa 1 miliardo di euro, nonché di un aumento del PIL nominale.



Nell'UE, le entrate pubbliche totali sono state pari al 46,6% del PIL nel primo trimestre del 2026, in calo rispetto al 46,7% del quarto trimestre del 2025. Le entrate totali destagionalizzate nell'UE sono aumentate di circa 9 miliardi di euro rispetto al quarto trimestre del 2025. La spesa pubblica totale nell'UE è stata pari al 49,8% del PIL, in calo rispetto al 50,1% del PIL del trimestre precedente. La spesa totale destagionalizzata è diminuita di circa 2 miliardi di euro rispetto al trimestre precedente.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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