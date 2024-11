L'Osservatorio Giovani-Editori festeggia 25 anni. Le celebrazioni con il Presidente Mattarella

Nel corso dell’evento, il Presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori Andrea Ceccherini ha ripercorso le tappe principali del percorso di una realtà che oggi coinvolge, in qualità di partner, 16 testate giornalistiche, 21 fondazioni di origine bancaria, 8 grandi aziende impegnate nella responsabilità sociale e contribuisce a formare ogni anno quasi un milione di studenti delle scuole secondarie superiori italiane nel campo della media literacy con il progetto "Il Quotidiano in Classe" l’iniziativa, ormai giunta alla sua 25ma edizione, che porta nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado più fonti di informazione (Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Stampa, Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Gazzetta del Sud, Il Giornale di Vicenza, L’Arena, Bresciaoggi, Gazzetta di Parma) di diversi orientamenti con le quali i giovani si abituano a capire che cosa accade nel mondo e nelle loro comunità e a mettere a confronto differenti punti di vista. In questo modo sviluppano il loro pensiero critico nei confronti dei media, cogliendo il valore dell’informazione di qualità come strumento educativo e democratico.

(Teleborsa) - L’ha aperto oggi lein un evento alla presenza delche ha anche risposto alle domande dii unaitaliani delle scuole secondarie di secondo grado, in rappresentanza di quelli che partecipano ai progetti promossi dall’Osservatorio, nato come associazione indipendente per costruire un futuro migliore aiutando i giovani a sviluppare il loro pensiero critico per essere sempre più cittadini autonomi, indipendenti e liberi.Elena di Castelfidardo (AN), Marco di Cairo Montenotte (SV), Caterina Messina di Genzano di Roma, Tommaso di Padova, Sofia di Trento e Cecilia di Casale Monferrato (AL) sono gli studenti che saliti sul palco, uno ad uno, con un po' di emozione, hanno posto le loro interessanti domande alle quali il Presidente Mattarella ha risposto su temi come l’importanza dellanella nostra società, ilnella nostra democrazia, i giovani italiani e il loro futuro nel Paese, i giovani e la politica."Sono lieto di questa, in una Assemblea che celebra i 25 anni di nascita dell. Una iniziativa che, fin dagli esordi, si è proposta di sviluppare lodei giovani, attraverso la proposta di una lettura delle fonti plurali d’informazione: il giornale in classe, per avere cittadini consapevoli ed esigenti", ha sottolineato il Capo dello Stato."Se saremo in grado di impiegare le straordinarieper affrontare le transizioni necessarie a garantirci un futuro sostenibile e inclusivo, pere povertà economiche e culturali, per perseguire ile la pacifica convivenza, allora si l'IA e tutte le altre applicazioni che deriveranno da nuove scoperte saranno al servizio dell’umanità. - ha proseguito il Presidente Mattarella - Come ha detto il presidente Ceccherini, l’obiettivo principale deve essere, perché ad essa si accompagnano consapevolezza e coscienza, di cui le macchine sono prive. L’invito che viene da questa assemblea è dubita e dibatti. Vale a dire quello di confrontarsi con le. Si tratta di un percorso che vi attende nella vostra vita in cui vi sarà prezioso lo spirito critico. Essere vigili custodi dei valori della nostra comunità, così ben riassunti nella nostra Costituzione".Oltre a questo, "" l’iniziativa di economic and financial literacy, perchè comprendere l’economia e la finanza è fondamentale per essere liberi e diventare davvero responsabili del proprio futuro. Il progetto nato nel 2014, svolto in collaborazione concon il quale i giovani esplorano le attuali sfide economiche e sviluppano le loro competenze economico-finanziarie, in classe e in incontri con giornalisti, esperti e i più alti rappresentanti del mondo bancario e delle istituzioni finanziarie europee. Con questo progetto, leader in Italia, i giovani diventano più padroni dei propri mezzi e delle loro scelte.Infine lache è una delle più grandi per questa generazione. E-Project è il progetto, promosso in collaborazione con Enel, che aiuta gli studenti a passare dalla protesta alla proposta. Con questo programma di alfabetizzazione ecologica ed energetica, l’Osservatorio risveglia la loroe fornisce loro strumenti per proporre soluzioni e fare, davvero, la differenza per il futuro.Il Presidente Ceccecherini concludendo il suo intervento ha illustrato il nuovo progetto internazionale e multimediale dell’Osservatorio "" di cuiche responsabilizza i giovani a essere sempre più cittadini informati in un’era digitale guidata dagli algoritmi e segnata dalla disinformazione e dal diffondersi delle fake news. Attraverso l’alfabetizzazione tecnologica e mediatica, i giovani rafforzano la coscienza critica, essenziale nell’era dell’intelligenza artificiale e imparano a guardare il mondo anche con gli occhi degli altri, aprendosi ai diversi punti di vista, per combattere la polarizzazione.Doubt and Debate permette alle classi di accedere a lezioni dinamiche e a contenuti esclusivi, grazie a media partnership internazionali di altissimo standing e reputazione (CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, in Spagna El Pais, Cinco Dias, ABC, LAVANGUARDIA, SER e in Italia Rai, Mediaset, la Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale)."In un tempo in cui molti investono sull'intelligenza artificiale, noi in Osservatorio Permanente Giovani-Editori vogliamo investire sull'intelligenza umana, per tenere l'uomo al centro e la tecnologia al suo servizio. E non il contrario – ha affermato- È con questo spirito che da 25 anni lavoriamo nella scuola italiana con gli insegnanti del nostro Paese per, che rende l'uomo più libero, nella prospettiva di aiutare le nuove generazioni a camminare sulle proprie gambe e a ragionare con la propria testa, per tenere la propria vita maggiormente in pugno".Al termine delle risposte alle domande degli studenti il Presidente Sergio Mattarella ha concluso con un suo intervento: "