Novamarine, contratto da 3 milioni di euro per quarto modello del BS 200

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha firmato unper la realizzazione e la vendita delper un valore di oltreIl BS 200, luxury boat del segmento pleasure della lunghezza di 20 metri, è, presentato in anteprima esclusiva in occasione del Salone Nautico di Genova, a settembre 2024.La consegna del BS 200 appena venduto è prevista nel. Il pagamento sarà suddiviso in quattro tranche sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.Il contratto per la realizzazione del quarto modello BS 200 risulta in linea con uno deglidella società al fine di incrementare le vendite di imbarcazioni di grandi dimensioni, si legge in una nota."Questo è già il quarto BS 200 che vendiamo, e stiamo assistendo a un sempre crescente interesse da parte del mercato sia italiano sia internazionale", ha commentato l', oltre a questa a livello internazionale, a testimonianza del valore delle nostre imbarcazioni - ha aggiunto - Mi piace evidenziare che abbiamo venduto in Florida un BS 140 al valore di 1,5 milioni di euro, destinato a un facoltoso cliente americano, che sarà consegnato la prossima estate. Annuncio poi la vendita di un HD 120, acquistato da un noto operatore in Costa Smeralda per 425 mila euro, la cui consegna è prevista a maggio. Operatore che per la quarta volta ha scelto un Novamarine, a testimonianza della validità dei nostri prodotti".