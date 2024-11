Progress Tech Transfer partecipa a round serie A di Naturbeads insieme a CDP Venture

(Teleborsa) -, il primo fondo di venture capital lanciato da MITO Technology,, che sta sviluppando una tecnologia pionieristica che affronta l'inquinamento da microplastica in tutto il mondo.Il round di investimento daè stato guidato da Eos Advisory, Investitore di St. Andrews, Scozia, e vede per la seconda volta Progress Tech Transfer tra gli investitori, insieme aiattraverso il suo Corporate Partners I Fund, PI-NB e Paragon Capital Management di Singapore attraverso il loro fondo early-stage Paragon Ventures I.Fondata nel 2018, Naturbeads sta lavorando allo scale up della sua tecnologia innovativa per la produzione di microsfere di cellulosa sviluppata dai co-fondatori dell'azienda, il Prof.e la Prof.. Naturbeads costruirà il suo primo impianto di produzione in, in Italia, e il finanziamento consentirà all'azienda di aumentare significativamente la propria capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di ingredienti sostenibili in molti settori industriali."Il team ha ambizioni coraggiose di portare sul mercato una soluzione per affrontare l'inquinamento da microplastica in una varietà di applicazioni, con una tecnologia piattaforma che offre elevate prestazioni tecniche e con un approccio completamente circolare", ha detto, Managing Director MITO Technology."Naturbeads rappresenta un ottimo esempio di come un progetto nato in laboratorio possa evolversi verso una produzione industriale su larga scala, attirando investimenti internazionali - afferma, Amministratore Delegato di CDP Venture Capital - Siamo molto soddisfatti che il team abbia deciso di realizzare il nuovo sito produttivo in Puglia".