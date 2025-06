Noleggio operativo, il "nuovo venture capital" per i settori strategici del Made in Italy

(Teleborsa) - Dall’intelligenza artificiale all’automazione, passando per agritech, foodtech, cleantech, energia, lifescience, healthcare, spacetech, mobility, infratech, proptech, hospitality e industrytech: sono questi isu cui si gioca ladel Paese. Settori in cui disporre rapidamente di tecnologie e impianti avanzati è essenziale per restare sul mercato. In un contesto in cui il credito tradizionale è selettivo e strumenti comerestano riservati a una minoranza, cresce l’interesse per un’alternativa operativa, flessibile e industriale: il. Lo evidenzia un’analisi di, società milanese fondata nel 2017 e attiva nella servitizzazione e nella sostenibilità dei beni strumentali.Nel 2024, secondo ilcurato da AIFI, il mercato italiano del VC ha superato, distribuiti su circa 300 operazioni. Il Venture Capital Barometer di EY registra 1,127 miliardi su 292 round, con un incremento dell’11% rispetto al 2023. Ma in termini di investimenti pro capite, l’Italia resta indietro rispetto alla media europea. Secondo EY, meno del 4% dellericeve un round di finanziamento. Un dato confermato anche dal Politecnico di Milano, che evidenzia come solo una piccola quota delle imprese innovative riesca ad accedere a capitali professionali. Parallelamente, cresce l’utilizzo del noleggio operativo come forma di accesso a tecnologie, impianti e software. Secondo Assilea, nel primo semestre 2024 in Italia sono stati siglati 53.259 contratti, per un valore di, con un incremento del +13,4% rispetto all’anno precedente.Il modello, adottato da un numero crescente di imprese, consente di esternalizzare asset, contenere costi e concentrarsi sul core business. Secondo Ernst & Young, le aziende asset-light superano del 17% le attese di valutazione nelle operazioni di M&A. Inoltre, il 31% dei CEO cita la digitalizzazione come motivazione per esternalizzare. In Italia, secondo ANIA, l’età media deiè compresa tra 12 e 15 anni, mentre il Politecnico di Milano segnala che il 30% delle tecnologie ICT e robotiche ha oltre dieci anni. Il mercato dei beni strumentali usati è stimato tra i 5 e i 10 miliardi di euro, con una crescita annua del 5–8% (fonte: WeAsset). A livello globale, secondo IDC, il mercato dei dispositivi rigenerati cresce dell’11,2% all’anno. Domorental integra nei contratti, tramite UpGreene, una certificazione per la compensazione delle emissioni Scope 3, in linea con la Direttiva UE 95/2014."Il venture capital seleziona, il noleggio abilita – sottolinea, CEO di Domorental –. Pensato per imprese che vogliono investire in modo diretto e immediato, il noleggio operativo rappresenta un’alternativa concreta al finanziamento tradizionale: accessibile, rapido, integrabile nei bilanci. Il venture capital resta cruciale per le startup scalabili, ma non risponde alle esigenze quotidiane delle PMI e delle aziende in trasformazione. Il nostro obiettivo per il 2025-26 è costruire un’infrastruttura capace di portare tecnologia, sostenibilità e flessibilità nel cuore del tessuto produttivo italiano. In un’economia dove l’uso conta più del possesso, il noleggio diventa un motore di crescita, innovazione e competitività".