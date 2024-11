Trade Republic, versato oltre 1 miliardo di euro in interessi ai propri clienti

(Teleborsa) - Il broker tedescoha comunicato che, dal lancio dell'offerta di interesse a gennaio 2023, sono stati. La società afferma di stare "imponendo un nuovo standard nel settore bancario", trasferendo integralmente ai clienti il tasso di interesse della BCE."Dalla fondazione di Trade Republic, abbiamo sempre perseguito l'obiettivo di creare l'offerta più equa per i cittadini europei. Trasferire integralmente ai nostri clienti il tasso di interesse della BCE, mentre tutte le altre banche trattengono una parte per sé, sottolinea questa strategia", afferma, co-fondatore di Trade Republic.Trade Republic fornisce un, citando dati della Banca centrale europea: in media una famiglia europea riceve solo lo 0,37 per cento di interessi all'anno; allo stesso tempo, le famiglie europee detengono circa 5 trilioni di euro in depositi overnight sui propri conti. In media una famiglia europea riceve quindi un interesse annuale di soli 93 euro sui propri risparmi, ma in virtù dei tassi della BCE potrebbe riceverne oltre 700 euro in più.E l'Italia non fa eccezione. "Secondo ACRI-Ipsos, il 63 per cento degli italiani conserva i propri risparmi sul conto corrente, generando un rendimento pari a zero - commenta, Regional Manager per Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic - Questo significa che 1.500 miliardi di euro sono bloccati in conti italiani infruttiferi. In Trade Republic, crediamo che ciò possa essere cambiato".