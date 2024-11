Enel, Cattaneo: apriamo nuovo capitolo di crescita, ulteriore valore per azionisti

Enel

(Teleborsa) - "Le azioni manageriali realizzate nell'ultimo anno ci hanno consentito di raggiungere tutti gli obiettivi comunicati ai mercati e di rafforzare la solidità finanziaria del Gruppo: possiamo così aprire un, che creerà ulteriore valore per gli azionisti e tutti i nostri stakeholder". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, commentano il nuovo piano del gruppo "Tra il 2025 e il 2027, ci concentreremo sulle attività core e sull'allocazione flessibile del capitale, aumentando gli investimenti, principalmente in asset regolati con rendimenti prevedibili, che favoriranno al contempo un'accelerazione della transizione energetica - ha spiegato - Continueremo inoltre a migliorare l'efficienza e la redditività, anche attraverso"."Questa strategia ci permette didi Piano, con un dividendo fisso minimo di 0,46 euro per azione, in crescita rispetto a 0,43 euro del Piano precedente e con un potenziale ulteriore incremento fino a un payout del 70% sull'Utile netto ordinario", ha concluso Cattaneo.