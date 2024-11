Enel, Cattaneo: iniziamo M&A nel 2025 e definiamo remunerazione. Non aspettiamo 2027

Enel

(Teleborsa) - ". Se hai una società con leverage basso hai più opportunità di partecipare ad aste o fare M&A one-to-one". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante la presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 L'intenzione di Enel è di, ovvero Europa e America."Per quanto riguarda la, prendiamo in considerazione, perchè possiamo agire con minore rischio, con i consumatori finali che ci danno l'opportunità di coprire questa maggiore generazione", ha spiegato.Cattaneo non si è sbilanciato sulla dimensione di una possibile operazione, ma ha detto che "e dopo quest'anno possiamo definire quanto capitale abbiamo per remunerare gli azionisti"."Nel 2025 definiremo gli investimenti e poi decideremo cosa fare con il cash disponibile - ha aggiunto quando pressato dagli analisti su questo punto -".