Enel, Cattaneo: per data center abbiamo già ricevuto tante richieste da fondi e aziende

Enel

(Teleborsa) -sta, per cui si prevedono soluzioni ottimizzate di connessione alla rete e offerte integrate di energia rinnovabile. Ledi data center sono asset di interconnessione, offerta di materie prime integrata, sviluppo di infrastrutture elettriche, è stato spiegato nel Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 Nell'area dei data center "abbiamo", ha detto l'AD Flavio Cattaneo durante la conferenza stampa di presentazione del piano."Ci sono due tipi di data center - ha spiegato - Uno che deve essere vicino ai luoghi di consumo e uno che può essere anche distante. Stiamo, anche utilizzando le centrali a carbone che dobbiamo chiudere. Abbiamo diversi luoghi che le possono accogliere come Civitavecchia e Brindisi. Per i data center la connessione è vitale eed è per questo che abbiamo ricevuto tante richieste".