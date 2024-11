Enel volatile in apertura dopo il nuovo piano al 2027

Enel

(Teleborsa) -, dopo che il colosso energetico italiano ha svelato il proprio piano al 2027 , che prevede investimenti per 43 miliardi di euro (in aumento di circa 7 miliardi rispetto al precedente piano) e una cedola minima a partire dal 2024 di 0,46 euro per azione (dal precedente 0,43 euro) con un potenziale ulteriore incremento fino a un payout del 70% sull'utile netto ordinario dal 2025.Dopo un'in rialzo a 6,849 euro per azione (precedente a 6,788 euro), il titolo perde terreno. Dopo 10 minuti di contrattazioni,tratta a 6,755 euro, per una discesa dello 0,49%.