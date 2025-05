Technogym, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,80 euro

Technogym

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha approvato ildi Esercizio al 31 dicembre 2024 e unlordo unitario pari a 0,80 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla società). Il dividendo relativo all'esercizio 2024 sarà posto in pagamento a partire dal giorno 21 maggio 2025, con record date il 20 maggio 2025, previo stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola n. 8.Inoltre, è stata: approvata la politica di remunerazione della società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione;per il triennio 2024-2027; approvato un piano di incentivazione denominato Piano di Performance Shares 2025-2027 riservato a dipendenti e/o collaboratori della società o di società da essa controllate; rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; conferita delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile, per massimi 35.000 euro a servizio del Piano di Performance Shares 2025-2027.