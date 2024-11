G20, Meloni incontra Principe Ereditario dell’Emirato Abu Dhabi

(Teleborsa) -il Presidente del Consiglio,Così una nota di Palazzo Chigi nella quale si sottolinea che l' incontro ha costituito l’occasione per fare il punto sulle relazioni bilaterali con particolare riferimento alle opportunità di investimento e alla cooperazione economicahanno inoltre espresso apprezzamento per l’eccellente collaborazione avviata tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel promuovere partenariati paritari con le Nazioni africane nel quadro del Piano Mattei. In tale quadro, è stata confermata la comune volontà di organizzare presto un business forum che