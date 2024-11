Difesa europea e collaborazione tra pubblico e privato: le chiavi per il futuro

(Teleborsa) - Lanon può prescindere daglie dalladei privati. Di questi temi si è discusso nel corso del seminario "Difesa e sicurezza: vecchie sfide e nuove tecnologie", organizzato da Start Magazine, in collaborazione con Icinn – Istituto per la Cultura dell’Innovazione."Viviamo in un’epoca complessa, in un mondo governato dai dati e caratterizzato da un contesto di conflitti ibridi per lo più operati attraverso proxy e dove le interconnessioni globali permettono il superamento dei confini geografici fisici tradizionali", ha detto il Sottosegretario di Stato alla Difesa,In questo contesto all’è richiesto di, assumendosi l’onere di provvedere alla propria sicurezza. "L’Unione europea deve fare un percorso di consapevolezza. O c’è la decisione di escludere gli investimenti per la difesa dal Patto di Stabilità oppure investiremo sempre e solo quote marginali del nostro Pil, lo zero virgola se tutto va bene", ha dettoLedel settore della difesa sono numerose eche lavorano e producono nell’ambito della difesa. "La sfida è su due fronti, da un lato mantenerci al passo con le evoluzioni dello scenario geopolitico. Allo stesso momento innestare le tecnologie necessarie per mantenere le performance e capacità di reazione alle minacce che sono in evoluzione”, ha spiegato, concludendo,, AD Mbda Italia.