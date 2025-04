Ecofin a Varsavia: sul tavolo dazi e difesa

(Teleborsa) - Riunione informale a Varsavia dei ministri del Consiglio Ue Ecofin oggi e domani, con la presenza per l'Italia del Ministro dell'economiatemi centrali:dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di una sospensione di 90 giorni" dei nuovi dazi che minacciavano l'Europa, ha spiegato un funzionario europeo."Non siamo qui per una guerra commerciale, siamo qui per rendere la cooperazione economica con gli Stati Uniti il più agevole possibile e questi 90 giorni ci lasciano la possibilità di estendere le discussioni con gli americani", ha affermato. Ora "dovremo essere come un Buddha: calmi, concentrati e avere una risposta strategica", ha aggiunto. Domani mattina a Varsavia l'Eurogruppo discuterà "dell'impatto macroeconomico del commercio", mentre nel pomeriggio si terrà una sessione con i banchieri centrali per valutare i potenziali impatti sui mercati finanziari.