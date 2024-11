Recupero eccezionale di reperti etruschi: sequestrati beni per 8 milioni di euro

(Teleborsa) - Oggi a, presso la sede del Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Caserma La Marmora, via Anicia 24), si è tenuta una conferenza stampa per presentare i risultati di una complessa operazione di indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale – Sezione Archeologia. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, l’indagine ha portato al sequestro di reperti archeologici di straordinaria importanza storica e artistica, risalenti all’, per un valore stimato diL'operazione è stata avviata dopo une, dove un agricoltore aveva scoperto un ipogeo contenente urne e sarcofagi della gens Pulfna. Le indagini si sono intensificate quando nuove immagini di manufatti raffiguranti figure femminili, come principesse etrusche, sono emerse sul mercato illecito. Queste evidenze hanno spinto gli investigatori a focalizzarsi su scavi clandestini nella zona.Grazie all’impiego di intercettazioni telefoniche, osservazioni con droni, e analisi dei dati amministrativi locali, i Carabinieri hanno individuato unaTra questi, otto urne funerarie in travertino bianco decorate con scene mitologiche e fregi dorati, due sarcofagi, di cui uno contenente un defunto, e un ricco corredo funerario composto da specchi in bronzo, vasellame, e oggetti personali delle donne etrusche.Lo studio preliminare condotto dai funzionari del Ministero della Cultura ha confermato che. L’eccezionalità del recupero, definito tra i più significativi mai effettuati, evidenzia il valore storico, artistico e culturale del patrimonio sottratto al mercato clandestino.Alla conferenza stampa hanno partecipato il Procuratore Capo Raffaele Cantone, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, e alti rappresentanti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e del Ministero.