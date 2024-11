BCE, de Guindos: vulnerabilità del debito sovrano si stanno aggravando

(Teleborsa) - "Oltre all'incertezza geopolitica e politica, le. I mercati finanziari hanno assistito a una ripresa della volatilità, subendo diversi picchi notevoli dall'ultima edizione della Financial Stability Review. Nell'area euro, mentre le pressioni inflazionistiche si stanno attenuando, i partecipanti al mercato sono preoccupati per il potenziale di una crescita più debole del previsto". Lo afferma il vicepresidente della BCE,, nell'introduzione al Rapporto di stabilità finanziaria di novembre "Finora, i mercati finanziari hanno dimostrato resilienza, con episodi di volatilità che si sono rivelati brevi e hanno avuto solo un impatto limitato sul sistema finanziario più ampio - ha spiegato - Tuttavia, le vulnerabilità sottostanti del mercato finanziario, in particolare valutazioni estese e concentrazione del rischio, rimangono significative, rendendo. Allo stesso tempo, le fragilità di liquidità negli intermediari finanziari non bancari, in alcuni casi abbinate a un'elevata leva finanziaria e sintetica, hanno il potenziale di intensificarsi e rendere lo stress del mercato più duraturo".Nel frattempo, "le- ha detto de Guindos - Nonostante le recenti riduzioni dei rapporti debito/PIL, le sfide fiscali persistono in diversi paesi dell'area euro, esacerbate da problemi strutturali come la debole crescita potenziale e l'accresciuta incertezza politica. Mentre i settori non finanziari sembrano ampiamente resilienti, ci sono preoccupazioni sul rischio di credito per alcune famiglie e aziende dell'area euro, in particolare nel settore immobiliare e tra le famiglie a basso reddito e le piccole e medie imprese che sarebbero le più colpite in caso di rallentamento della crescita".