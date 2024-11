BCE, fondi d'investimento esteri amplificano effetti degli eventi di stress su debito sovrano

(Teleborsa) -, in considerazione degli elevati livelli di indebitamento sovrano in diversi paesi dell'area euro. Di conseguenza, recenti episodi di ampliamento degli spread obbligazionari hanno portato a rinnovate. Lo si legge in un box del Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca centrale europea (BCE).I ricercatori di Francoforte sottolineano in primis che loha raggiunto il picco durante la crisi del debito sovrano dell'UE, ma ci sono stati ancheL'utilizzo dei premi CDS come proxy dello stress sovrano indica che vari paesi sono stati sottoposti a un improvviso esame del mercato negli ultimi anni. I picchi più significativi in ??queste serie si verificano spesso in prossimità di eventi inaspettati, come l'inizio della pandemia di COVID-19 o episodi di incertezza politica correlati a volte ai risultati elettorali. "ad altri paesi dell'area euro attraverso effetti di contagio", viene sottolineato.La seconda evidenza è che lenei paesi sottoposti a esame del mercatodopo eventi di stress sovrano, mentre la volatilità complessiva del mercato e l'incertezza politica aumentano."A seguito di un evento di stress sovrano, inei paesi che sono più vulnerabili all'esame del mercato ("sotto stress") - viene osservato - Al contrario, i rendimenti nei paesi dell'area euro che sono meno vulnerabili al controllo del mercato non sono interessati".La BCE spiega che gli indici del mercato azionario diminuiscono costantemente in entrambi i gruppi di paesi, indicando che gli eventi di stress sovrano hanno un impatto negativo sulle condizioni di finanziamento delle aziende in tutta l'area euro. La volatilità del mercato finanziario e l'avversione al rischio (misurate dagli indici SMOVE e VSTOXX) aumentano, così come l'incertezza della politica economica. Allo stesso tempo, l'euro si deprezza rispetto al dollaro. Nel complesso, questi risultati suggeriscono che glie un generale deterioramento del sentiment di rischio degli investitori.Un terzo elemento del focus è che glida paesi sottoposti a controllo del mercato a seguito di eventi di stress sovrano.Viene osservato che i fondi di investimento e gli investitori del resto del mondo (inclusi) sono i principali venditori di debito quando si verificano tali eventi. Ciò significa che questi investitori possonosovrano sui mercati finanziari, agendo anche come forza disciplinare. In particolare, la maggior parte delle obbligazioni vendute viene assorbita dagli investitori nazionali, con le banche come acquirenti principali nel breve periodo e le famiglie e le compagnie di assicurazione che intervengono nel medio termine."Dato che i fondi di investimento e gli investitori esteri detengono quantità crescenti di debito sovrano dell'area dell'euro, questi risultati suggeriscono che la politica fiscale deve tenere conto della potenziale crescente volatilità nella base di investitori per tale debito - viene osservato - Inoltre, lorafforza il noto nesso tra governi da una parte e banche e compagnie di assicurazione dall'altra. Poiché la diversificazione della base di investitori può mitigare i rischi associati all'eccessiva dipendenza da specifici gruppi di investitori e ridurre la probabilità di frammentazione del mercato durante periodi di stress, ulteriori sforzi per completare l'unione dei mercati dei capitali sembrano giustificati".