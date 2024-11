Bitcoin su un nuovo record di 94.000 dollari: dove può arrivare

(Teleborsa) -, attestandosi su un nuovo record storico e trascinando tutte le altre criptovalute. Una performance che non sembra arrestarsi e, con un dollaro sempre più forte, potrebbe proseguire sfondando anche il tetto dei 100mila dollari.Nelle ultime ventiquattro ore, il Bitcoin ha raggiunto un, livello mai raggiunto prima, per poi ricollocarsi stamattina arispetto a ieri. La capitalizzazione di mercato ha ragigunto 1,83 trilioni di dollari, mentre i volumi si sono portati a 79,4 miliardi di dollari.Ad innescare l'ultima impennata della criptovaluta più conosciuta al mondo sono state le: la decisione del Presidente americano uscente Joe Biden di armare Kiev e la risposta del Presidente russo Vladimir Puntin, che non ha escluso una deriva del conflitto nel nucleare.Al raggiungimento del traguardo dei mille giorni di guerra,ha deciso di lanciare icontro un deposito d'armi, innescando lasulla che ha firmato la, aprendo la strada ad una risposta "estrema" nel caso di attacchi profondi.A rivitalizzare il Bitcoin ad inizio novembre aveva contribuito anche la. Dall’esito del voto il Dogecoin, la crypto promossa da Elon Musk, ha mostrato un rialzo del 150%, Ether e Solana del 40% ed il Bitcoin di oltre il 30%.Il tycoon nell'ultimo anno non ha nascosto la super le criptovalute, affermando più volte di voler sviluppare questo mercato e di voler. Per questo motivo, con la sua nomina alla casa Bianca è scattato il rally del Bitcoin.Si puntava poi sullaal Tesoro, ma così non è stato. Trump ha scelto, quale segretario al. Il finanziere è noto per il suo supporto a Tether, una stablecoin che punta sulla parità con il dollaro, che implica la necessità di mantenere riserve adeguate allo scopo. Un impegno che Liutnick assicura esser stato mantenuto.L'ultimo scoglio alla consacrazione del mercato delle criptovalute quale asset maturo è stat. Un nuovo traguardo per il mercato, che l'11 gennaio 2024 ha festeggiato il lancio die primi ETF presso le principali borse statunitensi, ed oggi celebra anche le opzioni su quegli ETF, scambiate al Nasdaq.Raggiunta la soglia die 94mila dollari ci si potrebbe chiedere se la criptovaluta arriverà velocemente anche aari e quali saranno gli altri traguardi del mercato.Secondo, Senior Market Strategist di"esiste una frenesia e une che "i mercati stiano scontando prima del dovuto le possibili politiche in favore del mondo cripto". Per questo, l'analista ritiene "molto difficile che nel breve periodo possano essere implementati tutti quei cambiamenti tanto richiesti dagli utenti delle valute digitali" e quindi prevede che "il, forse verso l’obiettivo psicologico diper poi mostrare una".