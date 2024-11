Fed, Bowman: adottare approccio cauto, tasso neutrale molto più alto di pre-pandemia

(Teleborsa) - "Per quanto riguarda la politica monetaria, l'incertezza che circonda i dati disponibili e le numerose variabili che possono influenzare le condizioni economiche future suggeriscono che". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, al Forum Club of the Palm Beaches (a West Palm Beach, Florida)."Nella riunione più recente di novembre, il Comitato ha deciso di compiere un ulteriore passo avanti nel percorso verso un'impostazione politica più neutrale - ha spiegato - Ho accettato di sostenere questa azione, poiché è in linea con la mia, soprattutto alla luce dell'inflazione elevata e dell'incertezza sul livello del tasso neutrale"."La, e quindi potremmo essere più vicini a una posizione politica neutrale di quanto pensiamo attualmente - ha detto Bowman - Preferirei procedere con cautela nell'abbassare il tasso di riferimento per valutare meglio quanto siamo lontani dal punto finale, pur riconoscendo che non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo di inflazione e osservando attentamente l'evoluzione del mercato del lavoro. Non dovremmo inoltre escludere il rischio che il tasso di riferimento possa raggiungere o addirittura scendere al di sotto del suo livello neutrale prima di raggiungere il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi"."Lae continuo a considerare la stabilità dei prezzi come essenziale per promuovere un mercato del lavoro forte e un'economia che funzioni per tutti nel lungo termine", ha aggiunto.