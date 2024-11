Fed, Cook: rischi bilanciati, abbassare restrizione fino a tasso neutrale

(Teleborsa) - ", ma l'entità e la tempistica dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dall'equilibrio dei rischi. Non vedo la politica come se fosse su un percorso preimpostato e sono pronta a rispondere a una prospettiva in evoluzione. Infatti, trovo utile considerare una serie di scenari quando si pensa al percorso della politica". Lo ha affermato, membro del Board of Governors della della Federal Reserve degli Stati Uniti, durante un evento alla University of Virginia."Se il mercato del lavoro e l'inflazione continuano a progredire in linea con le mie previsioni, potrebbe essere opportuno abbassare il livello di restrizione della politica nel tempo, o al punto in cui la politica monetaria non stimola né limita la crescita economica", ha sottolineato."Tuttavia, se il progresso dell'inflazione rallenta e il mercato del lavoro rimane solido, potrei vedere uno scenario in cuilungo il percorso discendente - ha aggiunta Cook - In alternativa, se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi in modo sostanziale, potrebbe essere opportuno allentare la politica".Secondo Cook, la totalità dei dati suggerisce che una traiettoria disinflazionistica è ancora in atto e che il mercato del lavoro si sta gradualmente raffreddando. Pertanto, ritiene che "iper il raggiungimento del duplice mandato della Federal Reserve di massima occupazione e stabilità dei prezzi siano". Perciò "sarà probabilmente appropriato spostare il tasso di riferimento verso una posizione più neutrale nel tempo".