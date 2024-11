IBE 2024, mobilità condivisa: nel 2023 giro d'affari di 178 milioni di euro

IEG - Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Alè in corso la seconda giornata di, evento di riferimento per il trasporto collettivo e le filiere connesse organizzata dacon il supporto di. La manifestazione, in scena fino a domani, giovedì 21 novembre, si è aperta oggi con lain cui è stato presentato l’8° Rapporto Nazionale, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, nell’ambito del programma di Intermobility Future Ways.ll mercato della sharing mobility ha registrato nel 2023 undi, in lieve crescita grazie a una domanda stabile nonostante la razionalizzazione dell’offerta. Rilevante è la sostenibilità della flotta di Sharing Mobility, che conta, con il 95% a zero emissioni, tuttavia, il numero complessivo di servizi attivi è sceso da 211 nel 2022 a 143 nel 2024, principalmente a causa della riorganizzazione del segmento dei monopattini, che ha visto una riduzione del numero di mezzi disponibili.Ilsta evolvendo, con quasi, di cui il 70% ibridi o elettrici e registra noleggi più lunghi, con chilometri percorsi in crescita da 78 a 90 milioni tra 2023 e 2024.Ilsi conferma il settore più dinamico, con noleggi in aumento del +12% nel 2023 e un ulteriore +22% previsto nel 2024. Situazione diversa per lo, dove il numero di veicoli si è dimezzato tra il 2022 e il 2024. Tra le novità spicca il boom del, il DRT, che ha triplicato i servizi attivi tra il 2022 e il 2023, crescendo di un ulteriore 40% nel 2024. Infine, il report sottolinea una diminuzione significativa dell’incidentalità.Nella serata di ieri, prima giornata di IBE 2024, sono stati proclamati i vincitori della prima edizione del, dedicato alle eccellenze italiane e internazionali nel campo dell’innovazione sostenibile. Diviso in due categorie, il riconoscimento ha premiato i progetti più innovativi delle aziende espositrici e le start-up innovative presenti nell’Innovation District.In una cerimonia introdotta dai saluti del presidente di IEG, che ha commemorato la figura di Lorenzo Cagnoni, storico presidente del Gruppo, sono state premiate:, che con MobiLAND ha creato una piattaforma che ottimizza investimenti e sviluppo della rete ferroviaria grazie all’analisi di dati georiferiti;, con il Solar Bus Kit, sistema solare che riduce emissioni di CO2 e consumi di gasolio negli autobus alimentando ventilazione, luci e porte;, con Bus Connect Vehicle Health, una soluzione per il monitoraggio in tempo reale di componenti chiave come pneumatici, freni e portiere.Ilè stato invece assegnato a, che ha sviluppato un algoritmo per il van-pooling urbano che ottimizza i percorsi in tempo reale con tariffe e tempi predefiniti;per Drive 1, un etilometro integrato nei veicoli che blocca l’accensione in caso di rilevamento di alcol e invia notifiche tramite app;, che con AI4PT ha sviluppato un sistema basato sull’intelligenza artificiale che sfrutta la videosorveglianza per un conteggio passeggeri preciso al 98%, fornendo anche dati utili per la manutenzione predittiva.Nel pomeriggio di ieri, si è tenuto inoltre il workshop internazionale “”. Durante la sessione, sono state presentate e soluzioni innovative sviluppate dalla comunità di. Roberta Righini, di AMAT Milano, e Sami Sahala, di Forum Virium Helsinki, hanno illustrato lo stato della mobilità condivisa nelle loro città. Tra gli esempi di successo, la piattaforma Populus, utilizzata da Milano per monitorare e ottimizzare le opzioni di mobilità condivisa, e l’iniziativa Bout di Helsinki, che consente ai cittadini di utilizzare barche come mezzo di trasporto pubblico. L’evento si è concluso con la presentazione di due startup: RiDERgy, che ha sviluppato un software per la gestione energetica, e Karos Mobility, che offre un sistema di carpooling innovativo.Molti gli eventi di oggi a IBE 2024 che affrontano le tematiche cruciali per il settore, tra cui, il workshop promosso da An.bti Confcommercio “” che affronta la grave carenza di personale nel settore dei trasporti pubblici. Con una età media degli autisti superiore ai 55 anni e oltre 7.500 posizioni vacanti, il ricambio generazionale rappresenta una sfida cruciale.All’hanno contribuito con un interventodi rilievo, tra cui il vicepresidente della IX commissione della Camera dei Deputati Andrea Caroppo, il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, il presidente di An.bti Confcommercio Riccardo Verona, il vicesegretario nazionale e responsabile nazionale della sicurezza stradale Unasca Andrea Onori, la segretaria generale Filt Cgil Roma COL Viviana Flamigni, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valentina Aprea, ilconsigliere del Ministro del Turismo Gianluca Caramanna, e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.