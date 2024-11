Le conclusioni del G20 di Rio de Janeiro: dal clima alla tassazione dei ricchi

(Teleborsa) -: la dichiarazione finale delè il classico bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda dal punto di vista da cui lo si guarda, come è consuetudine in queste occasioni.: dall'pegno nei confronti dellaà, allai, senza tralasciare. "Rimaniamo risoluti nel nostro impegno a combattere la fame, la povertà e la disuguaglianza - si legge nello statement - a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e a", afferma la dichiarazione del G20 nelle considerazioni finali, dopo aver fatto cenno alla sicurezza alimentare, alla lotta alle disuguaglianze e alla corruzione, al diritto al lavoro, ad una tassazione equa.“Nel pieno rispetto della sovranità fiscale, cercheremo di impegnarci in modo cooperativo per garantire che gli”, si legge nella dichiarazione dei leader del G20 di Rio de Janeiro. “La cooperazione - si spiega - potrebbe comprendere lo scambio di buone pratiche, l'incoraggiamento di dibattiti sui principi fiscali e l'elaborazione di meccanismi antielusione, compresa la lotta alle pratiche fiscali potenzialmente dannose” con l'auspicio “di continuare a discutere di questi temi in seno al G20 e in altri forum pertinenti”."Accogliamo con favore tutte le iniziative pertinenti e costruttive che sostengono una, sostenendo tutti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione di relazioni pacifiche, amichevoli e di buon vicinato tra le nazioni, - sottolinea la dichiarazione finale riguardo alla. Parlando del conflitto in, invece, si riafferma "il diritto palestinese all'autodeterminazione" e l'impegno del G20 verso una ", in cui Israele e uno Stato palestinese vivano fianco a fianco in pace all'interno di confini sicuri e riconosciuti, in linea con il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite".. Manca l'impegno dei leader a stanziarenell'affrontare i cambiamenti climatici, ma si riconosce unadi catalizzare eda tutte le fonti ed i canali per colmare il divario di finanziamento delle transizioni energetiche a livello globale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo".