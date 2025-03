Palliser Capital esorta Rio Tinto a unificare la struttura a doppia quotazione

Rio Tinto

(Teleborsa) -, hedge fund con sede a Londra, ha pubblicato la lettera che ha mandato al presidente di, condividendo i risultati di una relazione preparata da Grant Thornton Australia che ha valutato il potenziale impatto dell'del colosso minerario.Palliser ha infattidi valutazione indipendente sull'unificazione della struttura DLC di Rio Tinto in un'unica holding con sede in Australia. Grant Thornton Australia ha concluso, sulla base di informazioni disponibili al pubblico, che i vantaggi dell'unificazione superano gli svantaggi sia per gli azionisti Plc che per gli azionisti Ltd.In particolate, Grant Thornton Australia ritiene che le prove di mercato indichino che iLimited al momento dell'unificazione a lungo termine, supportando quindi Rio Tinto come società unificata.La relazione di valutazione evidenzia anche "lache l'unificazione porterebbe a Rio Tinto, in particolare in un periodo di crescente intensità di capitale per lo sviluppo di nuove miniere e di crescente consolidamento nel settore".Grant Thornton Australia conferma anche che, secondo lo scenario base adottato da Palliser, l'unificazione potrebbe comportarepari a circa 450 milioni di dollari e costi fiscali correnti aggiuntivi pari a circa 145 milioni di dollari all'anno.Inoltre, ci si aspetta che l'unificazione di Rio Tinto, offrendo un beneficio di valore a breve termine per gli azionisti di Plc. Una volta che qualsiasi potenziale volatilità a breve termine nel prezzo di negoziazione di Ltd si sarà stabilizzata, si prevede che un riavvolgimento della struttura DLC sarà ampiamente neutrale o accrescitivo di valore per gli azionisti di Ltd nel medio-lungo termine.