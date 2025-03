Mundys amplia presenza in Cile con aggiudicazione della Ruta 5 Temuco-Rio Bueno

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità,(con CPPIB come secondo azionista). Grupo Costanera ha presentato l'offerta più competitiva nella gara indetta dal Ministero delle Opere Pubbliche del Cile (MOP).Si tratta della, dopo l'aggiudicazione dell'asset Santiago-Los Vilos nell'agosto 2024 tramite il veicolo ViasChile (Abertis). La concessione è stata assegnata con una vita utile massima di 43 anni. Con questa aggiudicazione, la rete autostradale del Gruppo Mundys in Cile supera i 1.100 km, per un EBITDA che raggiunge quasi 1 miliardo di euroL'autostrada Ruta 5 Temuco - Rio Bueno, lunga 182 km, fa parte della Ruta 5, la, che collega le zone di Temuco e Valdivia e funge anche da collegamento con le città di Osorno e Puerto Montt. Si tratta della principale autostrada interurbana del Paese, con percorsi alternativi limitati, che collega il Cile meridionale a Santiago.Grupo Costanera assumerà la gestione dell'autostrada nell'aprile del 2026 eper aumentarne la capacità, elevarne gli standard di sicurezza e di viabilità."Questa operazione arriva a pochi giorni dall' acquisizione di una quota di maggioranza dell'autostrada A63 in Francia , attraverso la nostra asset company Abertis, e conferma che Mundys sta perseguendo con successo la sua strategia di acquisizione di nuove reti infrastrutturali in diversi Paesi del mondo - ha dichiaratodi Mundys - Siamo onorati di consolidare la nostra presenza in Cile, uno dei Paesi più importanti nel portafoglio di Mundys, data l'alta qualità del suo sistema istituzionale e regolatorio. Attraverso le nostre controllate, continueremo a impegnarci per sviluppare il sistema infrastrutturale locale e per fornire servizi efficienti alla comunità cilena".