Misitano & Stracuzzi completa Strategic Advisory Board con Daemmon Reeve

Misitano & Stracuzzi

Treatt

Symrise

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, hacon l'ingresso ufficiale di Daemmon Reeve. Il comitato è così composto da tre professionisti internazionali, con comprovate esperienze sui mercati finanziari e nei settori specifici o affini in cui opera M&S, Fragranze e Food & Beverage.All'interno dello Strategic Advisory Board di M&S,si occuperà in particolare di supportare lo sviluppo strategico della società. Reeve è stato Group CEO didal 2012 a fine 2023. Oggi ricopre vari incarichi in board internazionali.I membri dell'Advisory Board oggi al completo sono:ex Chief of Operations e Procurement ed Executive Board Member di Firmenich,ex Vice President Sales Europe, Africa and Middle East, Daemmon Reeve ex CEO Treatt. Il comitato è composto da soggetti esterni alla Società con l'obiettivo di fornire consulenza strategica, visione e conoscenze specialistiche in modo continuativo al Consiglio di amministrazione di Misitano & Stracuzzi, a cui riporta direttamente."Abbiamo scelto professionisti e consulenti strategici di elevato standing e con un know-how specifico nella nostra industry, o in segmenti affini, in grado di fornire la propria visione strategia - ha commentato l'- Con queste collaborazioni saremo ancora più pronti nell'identificare possibili opportunità di crescita e di miglioramento continuo a livello globale".