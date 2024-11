STM, nel 2027-2028 ricavi a 18 miliardi, rinvia al 2030 obiettivo 20 miliardi e oltre

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ospita oggi a Parigi il suo Capital Markets Day. Nel quadro di una strategia invariata,di dollari, insieme al modello finanziario associato, il cui raggiungimento èST definisce inoltre un modello finanziario intermedio che prevede ricavi intorno a 18 miliardi di dollari e un margine operativo compreso tra il 22% e il 24% nel 2027-2028.Attraverso l'attuazione di un programma di ridisegno della base manifatturiera e un'iniziativa di ridimensionamento della struttura di costo, ST prevede di realizzare a fine 2027, rispetto al livello attuale, unain milioni di dollari nella fascia superiore di una forchetta a tre cifre. Ciò consentirà all'azienda di raggiungere un margine operativo compreso tra il 22% e il 24% nel 2027-2028."La value proposition di ST rimane imperniata su una crescita sostenibile e profittevole, diretta a fornire ai clienti abilitatori che facciano la differenza e con un forte impegno per la sostenibilità. Insieme con i suoi clienti e partner, ST continuerà a svolgere un ruolo chiave nella trasformazione di tutti i settori industriali verso un futuro più intelligente, più sicuro e più sostenibile", si legge in una nota della società.