Talea Group fissa prezzo nuove azioni AuCap a 4,50 euro

Talea Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha deliberato di emettere sino a un massimo di 1.772.743 nuove azioni ordinarie al, comprensivo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari a massimi 7.977.343,50 euro. Talea ha chiuso la seduta odierna a 4,79 euro.Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di, da liberarsi in denaro, previa rinuncia da parte dell'azionista RIAC Holding del numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell'operazione.Ilin opzione è dal 25 novembre 2024 al 12 dicembre 2024 (estremi inclusi). Il priodo di negoziazione dei diritti di opzione è dal 25 novembre 2024 al 6 dicembre 2024 (estremi inclusi).L'aumento di capitale sarà finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie, nonché al fine di perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo.