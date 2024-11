Zest, exit totale da startup Cardo AI: ritorno su investimento iniziale di 17 volte

Zest

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e nata dalla fusione di Digital Magics e LVenture Group, ha comunicato l', specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate per la finanza strutturata. La partecipazione nella startup è stata ceduta nell'ambito del round Series A da 15 milioni di dollari chiuso da Cardo AI, guidato dal leader mondiale negli investimenti alternativi, e da Fintop Capital.Questa nuova exit dalla startup ha generato un. L'exit totale segue una prima cessione parziale delle quote del capitale di Cardo AI avvenuta a febbraio 2022: l'operazione, nel suo complesso, ha generato un incasso di circa 1,9 milioni di euro, con un IRR del 106% e con un"Questa operazione dimostra come le startup italiane che sviluppano tecnologie di intelligenza artificiale in ambiti di frontiera, come il fintech, possano competere ed essere attrattive a livello internazionale - ha affermato, CEO di Zest Investments - Come Zest,che operano in verticali strategici, accelerando il loro sviluppo grazie al nostro network di investimento e di collaborazioni industriali. Siamo orgogliosi del successo di Cardo AI e di aver affiancato i Founder non solo come investitori, ma come un partner strategico nel loro percorso, che oggi apre un nuovo, entusiasmante capitolo".