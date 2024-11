Casta Diva, assemblea approva dividendo in contanti e azioni da 0,04007 euro

Casta Diva Group

(Teleborsa) - L'di(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, hain parte in contanti e in parte in natura attraverso l’assegnazione di azioni ordinarie proprie in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili.Per laè stata deliberata la distribuzione di un importo pari a 0,03471 euro lordi per ogni azione ordinaria e a voto plurimo in circolazione (escluse le azioni proprie), utilizzando riserve disponibili; per laè stata deliberata l'assegnazione di azioni ordinarie proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 250 azioni Casta Diva Group ordinarie e a voto plurimo detenute (con arrotondamento per difetto all’unità), con conseguente riduzione delle relative riserve.Considerando il prezzo di chiusura del titolo Casta Diva Group alla data del 30 ottobre 2024, pari a 1,34 euro, la componente di dividendo costituita dall’assegnazione di azioni ordinarie proprie è pari a 0,00536 euro per azione. Ilè dunque diper azione, con riferimento al medesimo prezzo di Borsa di cui sopra, e corrisponde a un dividend yield (rendimento) del 3,00% circa.Lo stacco cedola relativa al predetto dividendo è previsto per il 25 novembre 2024 (26 novembre 2024) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 27 novembre 2024."Casta Diva mantiene gli impegni presi con i propri azionisti, come annunciato nel Piano Industriale del 4 dicembre 2023", ha commentato il, sottolineando che "il dividendo distribuito sarà esentasse per i nostri azionisti in quanto derivanteda riserve di capitale".