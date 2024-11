Mercato europeo auto: a ottobre lievi segnali ripresa (ma ancora lontano da livelli pre-crisi)

(Teleborsa) - Nel mese di, il mercato automobilistico europeo ha mostrato una, con(UE+EFTA+UK). E' quanto emerge dai dati, l'associazione dei costruttori europei.Da gennaio a ottobre, le immatricolazioni totali hanno, segnando un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente., con 150.346 auto vendute e una quota di mercato scesa al 14,4%, rispetto al 17,4% dello scorso anno. Complessivamente, da inizio anno, il gruppo ha venduto 1.700.846 vetture, con una diminuzione del 7,1% e una quota di mercato passata dal 17,1% al 15,7%.Le immatricolazioni di, con un totale di 124.907 unità, anche se la loro. Anche le immatricolazioni di. La quota di mercato per questa tipologia di veicoli ha raggiunto questo mese il 7,7%, con un calo di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il calo nell'elettrico è stato principalmente determinato da una significativa diminuzione delle immatricolazioni in Germania (-26,6%).Il 2024 mostra un andamentoche appare in parte legato a un tentativo di ripresa della quota delle auto elettriche, che era in ridimensionamento per effetto dellanel principale mercato dell'area, in particolare in, uno dei mercati chiave in Europa, dove. Nonostante ciò,, dove ad ottobre si è registrato un aumento del 18,2% delle immatricolazioni, raggiungendo una quota del 8,3%. Le auto ibride plug-in continuano a essere viste come una soluzione di transizione, grazie alla possibilità di ridurre i consumi e superare le difficoltà legate alla ricarica dei veicoli elettrici.il 16,7% in meno dello stesso mese del 2023, con una quota di mercato del 14,4% contro il 17,4% di un anno fa. Da inizio anno il gruppo ha venduto 1.700.846 vetture, con un calo del 7,1% e una quota di mercato che passa dal 17,1 al 15,7%.