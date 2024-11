Piquadro, utile semestrale sale a 5 milioni di euro. Ricavi +2,1%

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso laal 30 settembre 2024 con unconsolidato pari a 87,8 milioni di euro, in aumento del 2,1% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 85,9 milioni di euro incluso l'effetto della variazione dei cambi (+2,2% a parità di cambi).L'è pari a 8,9 milioni di euro (in crescita del 4,1%). IlConsolidato è stato pari a 5 milioni di euro, in miglioramento di oltre 800 mila euro rispetto al dato registrato al 30 settembre 2023 e pari a 4,1 milioni di euro."I primi sei mesi dell'esercizio 2024/2025 hanno evidenziato unadel Gruppo Piquadro in un contesto economico generale e di settore difficile - afferma l'- Il Gruppo ha fatto leva sulla forza distintiva e identità dei tre marchi. In particolare, le dinamiche della Maison Lancel, soprattutto nel canale retail che rappresenta oltre il 70% delle vendite, hanno confermato l'efficacia delle iniziative intraprese per il rilancio del brand"."Nonostante il quadro economico finanziario molto volatile,investendo sulla centralità del cliente, sull'innovazione di prodotto continua, su una razionalizzazione e riqualificazione del canale wholesale fisico e online, e facendo leva sulla solida posizione finanziaria e patrimoniale, per ottenere risultati positivi e allineati alle performance finora raggiunte", ha aggiunto.Laè negativa e pari a (32,1) milioni di euro comprensiva di circa 38,2 milioni di euro di debiti finanziari derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16 e in peggioramento di 2,6 milioni di euro rispetto al dato del 30 settembre 2023. La Posizione Finanziaria Netta adjusted è positiva e pari a 6,1 milioni di euro.