Nocivelli, utile semestrale sale a 6,7 milioni di euro. Ricavi +4,3%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha chiuso laconpari a 41,3 milioni di euro, in crescita del 4,3% rispetto a 39,6 milioni al 31 dicembre 2023. L'incremento è riconducibile principalmente al completamento di diversi progetti nel corso del primo semestre e ai servizi erogati ai clienti relativamente all'efficientamento energetico apportato nei cantieri completati.Il Margine Operativo Lordo () ammonta a 9,8 milioni di euro, registrando un incremento del 5,3%, con un EBITDA Margin sul valore della produzione pari al 23,3%, in miglioramento rispetto al 21,9% dello stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è riconducibile principalmente alla positiva dinamica dei ricavi nonché all'efficientamento e alla riduzione di alcuni costi operativi. L', pari a 6,7 milioni di euro, registra un incremento del 3,9%.La(cash positive) si attesta a 53 milioni di euro, rispetto a 49,9 milioni al 31 dicembre 2023 e a 47,7 milioni circa al 30 giugno 2024.Ildel Gruppo al 31 dicembre 2024 ammonta a circa 1,5 miliardi di euro (1,4 miliardi al 30 settembre 2024), con un orizzonte fino al 30 giugno 2031, ed è interamente costituito da commesse già contrattualizzate, per le quali il Gruppo si è aggiudicato la gara e ha formalizzato i relativi contratti."Siamoche Nocivelli ha dimostrato anche in questo semestre - ha detto l'- In un contesto di mercato in continua evoluzione, la nostra gestione strategica ci permette di guardare al futuro con fiducia. La solidità della nostra pipeline, testimoniata dalla continua crescita del backlog, è un indicatore chiave della nostra capacità di attrarre e realizzare progetti di successo. Il backlog ha raggiunto livelli record, confermando la fiducia del mercato nella nostra capacità di fornire soluzioni innovative e di alta qualità. Continueremo a lavorare con impegno per superare le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno".Per quanto riguarda l'outlook, Nocivelli è, con particolare attenzione agli accordi con le amministrazioni pubbliche per la riqualificazione di strutture sanitarie e ospedaliere che necessitano di ammodernamento. Sul fronte delle infrastrutture, sta eseguendo lavori impiantistici e tecnologici per il collegamento ferroviario tra la Ferrovia T2 Malpensa e la linea RFI del Sempione, per un valore di circa 12 milioni di euro. Inoltre, si è aggiudicata, in raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) con il Consorzio SIS, la gara per la componente edilizia e impiantistica del lotto 1 del progetto relativo al Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione della Città di Torino per un valore di circa 500 milioni di euro. La società, già qualificata come fornitore di, ha ottenuto diverse commesse, alcune delle quali già avviate e altre in fase di sviluppo nel 2025, e, che offrono prospettive di crescita interessanti per il futuro.